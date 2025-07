Silenzio infranto, voci riemerse: San Domino e l’orgoglio ritrovato, parte il Molise Pride

Tutto pronto per la quinta edizione del Molise Pride che si terrà il 26 luglio a Termoli, per la prima volta sulla costa molisana. L’appuntamento è alle ore 17 presso il Lungomare Colombo, all’incrocio con Corso Mario Milano. Il corteo sfilerà sul lungomare guardando San Domino, in ricordo dei confinati omosessuali che durante il periodo fascista furono reclusi alle Tremiti. Testimonial della manifestazione sarà Vladimir Luxuria. Fu proprio la nota attivista a lanciare per la prima volta, nel 2017 durante il Basilicata Pride, l’idea di una manifestazione dell’orgoglio LGBT+ anche in Molise. Già madrina della storica prima edizione del 2018 a Campobasso.

Ospiti della manifestazione anche Nichi Vendola, storico attivista e fondatore di Arcigay, Simona Boo, cantante dei 99 Posse, Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay e Pierfrancesco Citriniti, noto volto della trasmissione Propaganda Live e già sostenitore del Molise Pride.

Proprio il tema del confino sarà al centro del dibattito di presentazione della manifestazione. Venerdì 25 luglio alle 18 presso il Cala Sveva il confronto “SILENZIO INFRANTO – VOCI RIEMERSE | San Domino e l’orgoglio ritrovato” con i preziosi interventi di Vladimir Luxuria, Nichi Vendola, Gabriele Piazzoni, Marilena Grassadonia e Mario Furore, modera la termolese storyteller Alessia Mendozzi. Ad aprire i saluti di Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise. Francesco Angeli, consigliere di Arcigay e tra i fondatori di Molise Pride, porterà i saluti di Silvia Jacovitti, figlia del celebre fumettista Benito Jacovitti, e sostenitrice della parata. Agli ospiti e alla città di Termoli saranno infatti consegnate delle stampe special edition di “Cocco Bill va al Pride”.

Non mancheranno gli eventi a sostegno della parata, promossi da alcune delle tante realtà di locali inclusivi di Termoli che stanno sostenendo la manifestazione. Il 25 luglio allo Spirito Divino, a partire dalle 22, il pre pride, mentre il post Pride Beach Party si terrà al Lido Le Dune, subito dopo la fine della parata, per poi proseguire con un After Pride al Lido Mistral.

Il Molise Pride ha ricevuto il patrocinio Provincia di Isernia, del Comune di Campobasso e dai Comuni di Agnone, Casacalenda, Castel del Giudice, Capracotta, Castel San Vincenzo, Oratino, Riccia, San Giuliano del Sannio e Sant’Agapito.