Simularono rapina al portavalori, trafugati 400mila euro e una pistola: eseguite quattro misure cautelari

I Carabinieri del reparto operativo della compagnia di Chieti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelate, emessa dal Gip del Tribunale di Chieti, nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili di aver simulato una rapina al portavalori avvenuta nei pressi della stazione di servizio di un centro commerciale nel dicembre dello scorso anno.

In quell’occasione vennero trafugate tre valigette contenenti oltre 400mila euro e una pistola. I militari hanno raccolto, nei confronti dei quattro indagati in concorso, gravi indizi di reità, tali da far ritenere indispensabile, a loro carico, l’applicazione della misura cautelare.

Uno è finito in carcere, mentre due ai domiciliari, si tratta di due ex dipendenti della ditta di trasporto valori, e il quarto con obbligo di dimora nel Comune di Montesilvano. Le suddette ordinanze cautelari sono state eseguite oggi tra San Giovanni Teatino, Cappelle sul Tavo, Picciano e Montesilvano.