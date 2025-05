Smarrisce il sentiero sul monte Mutria, giovane escursionista tratto in salvo dai soccorritori

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato alle 18e20 di ieri sera per una ricerca persona dispersa in località Bocca della selva nel Comune di Cusano Mutri al confine con la regione Molise

Un uomo del 1989 residente a Benevento, durante un’escursione su monte Mutria ha smarrito il sentiero perdendo l’orientamento. Ha quindi allertato il 112 che ha attivato la catena di soccorso. Intervenuti sul posto la squadra di pronto intervento del CNSAS Molise, una squadra del CNSAS Campania, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri.

Fortunatamente la persona in difficoltà è stata geolocalizzata e, quindi, individuata rapidamente per essere poi ricondotta in sicurezza alla propria auto presso Bocca della Selva.

Le operazioni si sono concluse alle ore 20 e 30 circa.