Somministra bevande alcoliche a minori, denunciato un barista del Chietino

I Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, nella decorsa notte, nell’ambito di mirato servizio finalizzato al contrasto della movida giovanile, hanno deferito in stato di libertà il titolare di un pub sito in Viale Abruzzo per aver venduto in più occasioni bevande alcoliche a ragazzi minorenni.

Nella circostanza, gli operanti durante il controllo all’esercizio commerciale notavano numerosi ragazzini che, dopo aver acquistato bevande alcoliche, si fermavano nella zona antistante per consumarle, di conseguenza dopo averli identificati si procedeva con la contestazione nei confronti del titolare. L’attività scaturisce anche dalla necessità di intensificare l’attività preventiva a seguito delle aggressioni e risse verificatesi nelle settimane precedenti. Nel corso del servizio venivano anche effettuati numerosi controlli volti a garantire il rispetto dell’ordinanza prefettizia sulle cosiddette “zone rosse”.