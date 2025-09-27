Spacciatore foggiano in manette: aveva 55 grammi di cocaina e 100 di hashish. Per lui solo l’obbligo di dimora

Al termine di un predisposto servizio svolto a Campomarino e finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Campomarino hanno arrestato un 40enne originario della provincia di Foggia, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di cocaina e 100 di hashish motivo per cui i militari hanno proceduto al suo arresto, traducendolo presso la casa circondariale di Larino a disposizione della locale Procura della Repubblica. Nel corso della successiva udienza dinanzi all’Autorità Giudiziaria l’arresto è stato convalidato ed a carico dell’uomo applicata la misura dell’obbligo di dimora. L’attività in questione conferma la massima attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.