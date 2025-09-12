Spopolamento e paralisi amministrativa, il Prefetto Montella “attenziona” Pescopennataro

Il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, si è recato in visita ufficiale presso il Comune di Pescopennataro, accolto, in un clima di viva cordialità ed ospitalità, dal Sindaco Pompilio Sciulli e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

La visita al piccolo centro alto-molisano si è svolta in concomitanza con i festeggiamenti di San Luca Evangelista, al quale è dedicato l’omonimo eremo e si inserisce nel ciclo di visite istituzionali promosse dal Prefetto per approfondire la conoscenza del territorio della nostra provincia.

Molte le tematiche affrontate, in primis il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni montani e le difficoltà delle amministrazioni locali a garantire la continuità dei servizi. Di qui la necessità, espressa dal Sindaco e condivisa dal Prefetto Montella, di «rafforzare la governance locale anche attraverso configurazioni istituzionali che consentano la gestione associata delle funzioni garantendo, nel contempo, l’ottimizzazione dei servizi al cittadino».

Nell’occasione, il Prefetto Montella ha assicurato, pur nell’ambito delle specifiche competenze, il costante supporto degli Uffici della Prefettura all’operato degli Enti locali e la massima attenzione alle esigenze e alle problematiche che interessano l’area dell’Alto Molise che rappresenta «una delle maggiori e più interessanti vetrine turistiche della Regione in grado di veicolare lo sviluppo economico dell’intero territorio».