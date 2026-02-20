Straniero senza fissa dimora trovato con quattordici dosi di cocaina: scattano le manette

San Demetrio ne’ Vestini (AQ) – Nel pomeriggio del 19 febbraio i Carabinieri della Stazione di San Demetrio ne’ Vestini hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero senza fissa dimora per detenzione illegale di quattordici dosi di cocaina.

I Carabinieri continuano l’intensa attività di controllo del territorio per prevenire e reprimere reati, garantendo la sicurezza di cittadini: proprio durante il controllo di un veicolo i militari, nel notare l’atteggiamento sospetto del conducente, hanno deciso di perquisire la vettura, presa a noleggio fuori regione, rinvenendo le dosi di sostanza stupefacente.

La sostanza rinvenuta è stata pertanto immediatamente sequestrata, mentre il detentore è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Caserma Carabinieri di L’Aquila, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo con rito “direttissimo”.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (cosiddetto obbligo di firma ) dell’arrestato.