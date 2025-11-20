  • News

    • “Suoni e Colori dello Spettro”, convegno del Rotary Club Agnone sull’autismo

    Pubblicato il

    Suoni e Colori dello Spettro” è un convegno dedicato a esplorare l’autismo attraverso il punto di vista della scienza, delle storie e delle prospettive future. Un momento di confronto e sensibilizzazione che riunisce esperti, testimonianze e istituzioni per raccontare le infinite sfumature dello spettro autistico.

    L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Agnone si terrà il 28 novembre al Teatro Italo Argentino di Agnone. Un invito a conoscere, comprendere e costruire insieme una società più inclusiva.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento