Assalto al pullman della squadra di calcio, il Prefetto dispone: si giocherà senza spettatori

    Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, informa che, con provvedimento prefettizio in data odierna, in seguito alle gravi turbative poste in essere, lo scorso 16 novembre a Recanati, dopo l’incontro di calcio “Recanatese- Chieti Calcio, ad opera di soggetti riconducibili alla tifoseria teatina ed all’assalto ai danni del pullman con a bordo la squadra di calcio del Chieti, è stato disposto che la partita “Chieti Calcio -Ostia Mare”, valevole per il Girone F del Campionato di calcio serie “D”, in programma domenica 23 novembre 2025 presso lo stadio “Guido Angelini” di Chieti, venga disputata in assenza di spettatori.

                La disposizione è stata adottata, su analogo parere del Questore di Chieti, Leonida Marseglia, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con Determinazione n°41/2025 del 19.11.2025, che ha ritenuto altamente probabile la reiterazione di azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica da parte della tifoseria teatina nei prossimi incontri.

