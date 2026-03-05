Taglio guardie mediche, ultimatum dei sindaci: «Ritirare decreto, altrimenti faremo ricorso»

Si è riunita ieri, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, la Conferenza dei Sindaci. All’incontro hanno preso parte anche il Presidente Francesco Roberti, l’assessore regionale Michele Iorio e il dg ASREM Giovanni Di Santo. Nel corso della riunione, i primi cittadini hanno discusso le criticità del sistema sanitario regionale, soffermandosi in particolare sul servizio di continuità assistenziale.

«Siamo pronti a dare battaglia – ha commentato il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia – perché non possiamo accettare che il diritto alla salute dei nostri cittadini venga negato. Il Presidente Roberti ci ha comunicato che la Regione Molise chiederà la sospensione del decreto commissariale che riorganizza il servizio di continuità assistenziale, per evitare il taglio di numerose guardie mediche. Se la sospensione non diverrà effettiva, tutti i Comuni faranno ricorso contro il provvedimento. In un quadro regionale così critico, non si può pensare di togliere ai cittadini un presidio di assistenza prossimo ed essenziale. Bisogna, invece, pensare a un rafforzamento della rete e a maggiori investimenti per l’emergenza-urgenza».

La Conferenza dei Sindaci lavorerà anche alla stesura delle osservazioni al nuovo POS 2026-2028 che andranno ad aggiungersi a quelle che verranno elaborate dalla Regione Molise.