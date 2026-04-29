I Carabinieri della compagnia de L’Aquila, avvalendosi anche della professionalità di Reparti Speciali quali il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti ed il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Pescara, hanno proceduto a verifiche di natura amministrativa a tre esercizi pubblici, contestando una violazione per carenze igienico sanitarie. Si è provveduto, infine, all’identificazione degli avventori presenti, accertando che tra loro non fossero presenti soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici, il cosiddetto “daspo urbano”.
Carenze igienico sanitarie in un locale, mano pesante del Nas dei Carabinieri
I Carabinieri della compagnia de L'Aquila, avvalendosi anche della professionalità di Reparti Speciali quali il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti ed il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Pescara, hanno proceduto a verifiche di natura amministrativa a tre esercizi…
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