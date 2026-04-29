Carenze igienico sanitarie in un locale, mano pesante del Nas dei Carabinieri

I Carabinieri della compagnia de L'Aquila, avvalendosi anche della professionalità di Reparti Speciali quali il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti ed il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Pescara, hanno proceduto a verifiche di natura amministrativa a tre esercizi…

I Carabinieri della compagnia de L’Aquila, avvalendosi anche della professionalità di Reparti Speciali quali il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti ed il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Pescara, hanno proceduto a verifiche di natura amministrativa a tre esercizi pubblici, contestando una violazione per carenze igienico sanitarie. Si è provveduto, infine, all’identificazione degli avventori presenti, accertando che tra loro non fossero presenti soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici, il cosiddetto “daspo urbano”.