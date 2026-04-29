Hashish e cocaina, denunciate tre persone: sequestrate diverse dosi di sostanze vietate

I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, nel pomeriggio sino alla tarda sera del 28 aprile u.s., hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità, con particolare riferimento ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione di illeciti ed incidenti stradali nonché al rispetto della normativa in materia sicurezza e igiene dei locali pubblici.

L’Arma territoriale ha predisposto un dispositivo composto da dieci pattuglie appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile ed alle Stazioni Carabinieri dipendenti, dispiegato nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza nel territorio del comune di L’Aquila.

I Carabinieri hanno identificato 75 persone, a cui si aggiungono i controlli operati a carico dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa.

Sono 35 i veicoli sottoposti a controlli, a seguito dei quali sono state contestate e sanzionate due violazioni del Codice della Strada.

Particolarmente significativa è stata l’attività che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due persone per furto aggravato ai danni di un supermercato nella prima periferia della città, che ha consentito il recupero della refurtiva con restituzione all’avente diritto, e al deferimento di altre tre persone per detenzione illegale di sostanza stupefacente, con il contestuale sequestro di 30 grammi di hashish e di 15 grammi di cocaina.