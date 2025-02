Teatro: ‘Non è vero ma ci credo”, Agnone accoglie a braccia aperte l’attore Enzo Decaro

Teatro pieno e grande entusiasmo. L’Italo Argentino fa registrare il tutto esaurito per lo spettacolo Non è vero ma ci credo, celebre commedia di Peppino De Filippo, in scena il 27 febbraio alle ore 21.

A portare in scena questa perla del teatro partenopeo sarà un artista amatissimo: Enzo Decaro, volto storico di cinema, teatro e TV. L’attore è sbarcato ad Agnone ieri pomeriggio con parte della compagnia e oggi è già all’opera per il riallestimento dello spettacolo, che proprio da qui darà il via alla tournée 2025.

Sul palco, insieme a Decaro, un cast d’eccezione: Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Mario Cangiano, Ciro Ruoppo, Fabiano Russo e Ingrid Sansone. La compagnia resterà in città fino a venerdì, portando con sé tutto il calore e la passione del teatro napoletano.

Gli Amici del Teatro Italo Argentino esprimono grande soddisfazione: «Che dire? Grazie di cuore al nostro pubblico che, ancora una volta, dimostra affetto e fiducia. Ricordiamo agli abbonati che, se non possono partecipare, il biglietto è cedibile: così chi non è riuscito a trovarne uno avrà ancora una speranza».

E il divertimento continua! Parallelamente alla stagione teatrale, prosegue la programmazione cinematografica: dall’1 al 3 marzo sarà proiettato Captain America: Brave New World nei seguenti orari: Sabato e domenica – 18:30 e 21:30 – Lunedì – 21:30

Per informazioni: teatroitaloargentinoagnone@gmail.com – WhatsApp: +39 3319638192