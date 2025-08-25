Tenta di entrare in casa della ex e aggredisce gli agenti: ventenne arrestato, ma è già ai domiciliari

Lo scorso fine settimana, nel primo pomeriggio, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in zona Colli a Pescara in seguito della segnalazione, pervenuta su linea di emergenza, di un’aggressione ai danni di una ragazza. Una volta sul posto, gli agenti appuravano che la donna era stata aggredita verbalmente dall’ex fidanzato, che versava in uno stato psico-fisico alterato.

L’uomo, immediatamente prima, aveva tentato invano di accedere nell’appartamento dell’ex fidanzata e, al suo diniego, a seguito di uno scatto d’ira, aveva colpito con un calcio il portone di ingresso infrangendo il vetro.

Il 20enne, dalla strada, aveva poi iniziato a minacciare ed insultare la donna che terrorizzata si era barricata in casa.

A seguito dell’intervento, l’uomo, mostrava sin da subito insofferenza all’attività degli agenti e dei sanitari intervenuti, assumendo immotivatamente un atteggiamento violento.

Malgrado gli inviti a mantenere la calma, l’uomo si scagliava contro i poliziotti che, con non poca fatica, riuscivano a bloccarlo ed a farlo salire a bordo della Volante. Questa operazione è risultata difficoltosa a causa della violenta condotta dell’arrestato che, imperterrito, continuava ad opporre resistenza, offendendo più volte i poliziotti e cercando anche di colpirli.

A conclusione delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza nonché deferito all’A.G. per minacce aggravate ed oltraggio.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il 20enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.