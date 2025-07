Terminati i lavori di ammodernamento, riapre al pubblico l’ufficio postale di Capracotta

La sede è stata coinvolta nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando le sedi degli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. In tutta la regione ad oggi sono 84 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 82 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

Gli interventi di ristrutturazione ottimizzano la relazione e facilitano la fruizione dei servizi. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la realizzazione di una sala consulenza funzionale a garantire la necessaria privacy per la clientela e gestita con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive, l’inserimento di nuovi arredi progettati agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

L’ampliamento dell’offerta. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 133 uffici postali molisani, anche nell’ufficio postale di Capracotta sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR.

I nuovi sistemi di sicurezza. L’ufficio postale di Capracotta è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’ufficio postale di Capracotta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione della clientela anche un ATM Postamat, operativo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.