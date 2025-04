Domenica 6 aprile 2025, alle ore 09,30 in occasione del 16° Anniversario del sisma in Abruzzo e nell’Aquilano, nella piazza d’armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, denominata Piazza 6 Aprile 2009, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona in memoria delle 309 vittime del terremoto. Alla cerimonia interverranno le Autorità locali.

Correlati