Tumori, l’agnonese Rita Tavarozzi testimonial della campagna nazionale Fil

L’alto Molise si conferma culla di talenti, fucina di eccellenze che portano lustro al Molise nel mondo. Questa volta il nome da celebrare è quello della dottoressa Rita Tavarozzi, scelta come testimonial della campagna 5×1000 della Fondazione Italiana Linfomi (FIL), un riconoscimento riservato a figure di spicco nel panorama della ricerca e della clinica ematologica. L’anno scorso, il volto della campagna era stato l’astronauta Paolo Nespoli; quest’anno, la protagonista è un’agnonese che con passione, dedizione e competenza si batte per offrire nuove speranze ai pazienti affetti da linfomi.

Nata nel cuore dell’Alto Molise, la dottoressa Tavarozzi ha seguito un percorso di eccellenza accademica e professionale che l’ha portata a distinguersi nel campo della ricerca e della cura delle malattie ematologiche. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ha conseguito la specializzazione in Ematologia all’Università di Firenze, per poi approfondire ulteriormente la sua formazione con un dottorato sui linfomi presso l’Università del Piemonte Orientale. Oggi lavora presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, dove si dedica alla gestione clinica dei pazienti onco-ematologici, con particolare attenzione ai trapianti di midollo osseo e alle terapie innovative come le cellule CAR-T e le immunoterapie di ultima generazione. Ma il lavoro di Rita Tavarozzi non si ferma alla clinica. Da anni, il suo impegno con la Fondazione Italiana Linfomi si traduce nella scrittura di studi clinici, nella partecipazione alle commissioni cliniche e traslazionali e nel delicato campo della farmacovigilanza.

Un’attività che ha portato frutti concreti, tanto da meritare il prestigioso Premio in memoria del dott. Ercole Brusamolino, assegnatole nel 2024 per la sua ricerca innovativa sui linfomi, pubblicata su “Annals of Oncology”, una delle più autorevoli riviste scientifiche del settore. La sua storia è quella di una scienziata determinata, una professionista che porta con sé le radici della sua terra, traducendole in passione per la ricerca e cura dei pazienti. Agnone e il Molise possono essere orgogliosi di lei: Rita Tavarozzi è una luce di speranza nella lotta contro i linfomi e un esempio di come talento e dedizione possano fare la differenza nel panorama medico internazionale.