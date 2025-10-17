Terza proroga: più di un mese di chiusura per l’ufficio postale, disagi per l’utenza a Fraine

La chiusura dell’ufficio Postale di Fraine, disposto per consentire il completamento dei lavori Polis “Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, per non meglio specificate «esigenze tecniche» si protrarrà fino al 22 ottobre prossimo. Ed è la seconda o terza proroga che riguarda il piccolo ufficio postale del centro dell’Alto Vastese. Dalla prima comunicazione di Poste, infatti, l’ufficio avrebbe dovuto riaprire i battenti il 29 settembre scorso; poi la proroga al 13 ottobre, ora l’ennesima proroga al 22 di ottobre.
Riassumendo e ammesso che realmente l’ufficio riapra alla ultima data indicata, si tratta di oltre un mese di chiusura, con l’utenza, in massima parte anziana, dirottata presso la sede di Castiglione Messer Marino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.