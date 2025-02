Tesserini da giornalista dietro pagamento, l’Odg presenta una denuncia per truffa alla Polizia postale

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha presentato in data odierna, presso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Roma, una denuncia querela nei confronti della fantomatica Associazione Italiana Giornalisti Indipendenti. «Negli scorsi giorni ci sono giunte numerosissime segnalazioni da parte di colleghi da tutta Italia, che sono incappati nel link della Aigi, che propone la “Tessere da giornalista” a fronte del pagamento di 95 euro» spiegano dall’Odg.

«Immediatamente sono scattati gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia postale che hanno localizzato il server in un Paese extraeuropeo. Nelle prossime ore il sito verrà oscurato rendendolo inaccessibile dall’Italia, mentre le indagini proseguiranno per risalire agli autori di quella che si configura come truffa. Chiunque avesse aderito all’iniziativa ed effettuato il pagamento della somma richiesta è importante che denunci il fatto alla Polizia».

La vera e unica tessera professionale per i giornalisti rilasciata dall’Odg

«Ricordiamo che l’unico ente che può riconoscere l’attività giornalistica e rilasciare la tessera di iscrizione è l’Ordine dei giornalisti. In caso di dubbi è possibile contattare l’Ordine regionale della propria regione» chiudono dall’Odg.

Per evitare di cadere in una delle tante truffe che compaiono ogni giorno sul web, è consigliato consultare il sito www.commissariatodips.it.