Torna in edicola il nuovo numero de l’Eco Alto Molise – Vastese, corri in edicola e prenota una copia

Torma in edicola il nuovo numero de L’Eco dell’Alto Molise – Vastese.

Sanità e ospedale San Francesco Caracciolo al centro dell’approfondimento di questo numero, con un focus dedicato ai temi più caldi del territorio.

Da non perdere l’intervista esclusiva al manager Vito Alfonso Gamberale, che affronta a 360 gradi questioni locali e nazionali, offrendo una chiave di lettura lucida su quanto accade in Italia e nelle aree periferiche del Paese.

Spazio anche all’aggiornamento sul viadotto Sente-Longo e a due pagine a colori che celebrano con orgoglio il riconoscimento di Agnone “Città del Folklore”.

Tra le sedici pagine del giornale troverete approfondimenti, curiosità, proposte e foto inedite: un viaggio completo dentro l’attualità e la vita della nostra comunità.

Non resta che correre in edicola e prenotare la tua copia de L’Eco, la voce libera del territorio!