Tragedia della strada in Piemonte, muore un agnonese 79enne travolto da un camioncino

Tragedia della strada ad Orbassano dove un camioncino ha travolto e ucciso Rocco Catolino, 79 anni, originario di Agnone. E’ quanto riporta il sito online torinosud.it. Il pensionato molisano era in sella alla sua bici in uscita dal parcheggio del supermercato Md, quando un camioncino, guidato da un coetaneo, lo ha scaraventato a terra. L’incidente mortale si è verificato ieri.

Sul posto la Polizia locale che ha sequestrato il furgone e i resti della bici. L’uomo – da quanto si apprende da torinosud.it – è stato denunciato per omicidio colposo. Catolino era molto conosciuto ad Agnone dove vivono i suoi parenti. Amante dell’atletica era un running di lungo corso. In alto Molise partecipava ad ogni competizione dilettantistica che si svolgeva nel periodo estivo. Risiedeva in Piemonte dove ha lavorato presso lo stabilimento Fiat. “Un animo gentile e persona d’altri tempi: spiritoso e disponibile”, così lo descrivono dal Piemonte dove Rocco ha saputo farsi volere bene da tutti.