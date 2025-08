Trascinati dalla corrente di risacca, quattro bambini tratti in salvo dai bagnini

Alle ore 13 circa di ieri, nei pressi degli stabilimenti Lido Oltremare e Lido Adriana a Fossacesia Marina, si è verificato un episodio che ha visto coinvolti quattro bambini, tutti di età inferiore ai dieci anni, trascinati da una forte corrente di risacca oltre il limite delle acque sicure, in direzione della scogliera artificiale a nord.

I piccoli, spaventati, si sono aggrappati agli scogli per evitare di essere portati al largo. La madre, rimasta a riva, ha assistito con angoscia alla scena. Un primo tentativo di soccorso da parte di un bagnante non ha avuto successo, rendendo necessario l’intervento tempestivo del bagnino Manolo Argentieri, in servizio al Lido Adriana.

Argentieri, utilizzando il mezzo Baywatch, ha raggiunto rapidamente i bambini ed emesso i tre fischi di emergenza per richiamare l’attenzione del collega Thomas Trozzi, bagnino in servizio presso il Lido Oltremare, che si è precipitato a sua volta in aiuto, non avendo inizialmente visibilità della scena.

Il salvataggio si è svolto in condizioni difficili, ma con grande sangue freddo: Argentieri ha tratto per prima in salvo la bambina più piccola, visibilmente debole, seguita da una seconda. Due bagnanti adulti si sono arrampicati sulla scogliera per soccorrere un terzo bambino, mentre l’ultima bambina è stata riportata a riva grazie all’intervento combinato dei due bagnini.

Tutti i minori sono stati riportati a riva in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite gravi e non è stato necessario l’intervento dei servizi di emergenza.

Questo il messaggio del sindaco Enrico Di Giuseppantonio: “Oggi, sulla nostra costa, si è scritta una pagina di profondo senso civico e umanità. La prontezza e il coraggio dei bagnini Manolo Argentieri e Thomas Trozzi, uniti alla generosità di due cittadini che non hanno esitato a intervenire, hanno evitato una tragedia e restituito serenità a quattro famiglie. A loro, così come ai gestori degli stabilimenti balneari Adriana e Oltremare, va il mio più sincero ringraziamento. Non si tratta solo di professionalità, ma di cuore, attenzione e spirito di solidarietà: valori che rendono Fossacesia un luogo sicuro e accogliente per tutti.”