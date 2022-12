Trentanovenne campano in carcere, Carabinieri eseguono ordine di carcerazione

I Carabinieri della stazione di Montaquila, hanno tratto in arresto un trentanovenne di origini campane, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il soggetto, condannato in via definitiva alla pena della reclusione di anni sei con interdizione perpetua dai pubblici uffici per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato prelevato dall’abitazione di Montaquila, ove era già ristretto in regime di arresti domiciliari, ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Isernia.

L’operazione di polizia si inserisce nell’ambito della diuturna attività di contrasto che l’Arma svolge in relazione al fenomeno “stupefacenti”, dalla repressione dei grossi traffici al monitoraggio dell’uso e consumo delle sostanze psicotrope.

