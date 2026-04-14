Associazione della Stampa del Molise: ecco tutti gli eletti del sindacato dei giornalisti

Rinnovata la dirigenza dell’Associazione della Stampa del Molise. I soci hanno votato nei seggi di Campobasso, Isernia e Termoli. I nove eletti nel Consiglio direttivo sono, per i professionali: Celeste Barbato, Paolo Di Lella, Giuseppe di Pietro, Valentina…

Rinnovata la dirigenza dell’Associazione della Stampa del Molise. I soci hanno votato nei seggi di Campobasso, Isernia e Termoli. I nove eletti nel Consiglio direttivo sono, per i professionali: Celeste Barbato, Paolo Di Lella, Giuseppe di Pietro, Valentina Fauzìa, Alessandra Longano, Giovanni Mancinone e Giuseppe Villani. Per i collaboratori: Fabrizio Fusco e Camillo Pizzi.

Il Collegio dei revisori è composto da Cesare Scalabrino e Monica Vignale per i professionali e da Assunta Domeneghetti per i collaboratori.

Il Collegio dei probiviri è composto da Antonio Ruggieri e Giovanni Di Marzo per i professionali e da Vincenzo Colozza per i collaboratori.

I nuovi organi dirigenti, rinnovati per oltre la metà rispetto agli uscenti, resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Il Consiglio direttivo e i collegi dei Revisori e dei Probiviri si riuniranno nei prossimi giorni per assegnare le cariche al loro interno.