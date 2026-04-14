Olimpiadi di primo soccorso di Croce Rossa, in gara anche l’istituto “D’Agnillo” di Agnone

Domenica 12 aprile, a Isernia, si terrà la fase regionale della quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, promosse e organizzate dalla Croce Rossa Italiana. Saranno sette gli istituti scolastici di secondo grado del Molise coinvolti…

Domenica 12 aprile, a Isernia, si terrà la fase regionale della quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, promosse e organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

Saranno sette gli istituti scolastici di secondo grado del Molise coinvolti – Isis Majorana-Fascitelli e Istituto Superiore Fermi-Mattei di Isernia, Iiss Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso, Istituto Omnicomprensivo D’Agnillo di Agnone, Istituto Omnicomprensivo A. Giordano di Venafro, Istituto Omnicomprensivo Sammy Basso di Montenero di Bisaccia, Istituto Ettore Majorana di Termoli – ciascuno rappresentato da una squadra composta da sei studentesse e studenti delle classi quarte, selezionati dopo un percorso formativo teorico-pratico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso realizzato dai volontari della Croce Rossa.

Nel corso della giornata, le squadre si confronteranno in simulazioni di emergenza realistiche, allestite e valutate da volontari CRI, mettendo alla prova competenze acquisite, capacità di intervento e lavoro di squadra.

La squadra vincitrice rappresenterà il Molise alla finale nazionale, in programma il 30 maggio a Bolzano.

L’appuntamento è alle 9.45 in Piazza Celestino V per la cerimonia di apertura.

Tra le 10.30 e le 16.30 si svolgeranno le prove.

La premiazione e la cerimonia di chiusura si terranno in Piazza Andrea d’Isernia a partire dalle ore 16.45.