Olimpiadi di primo soccorso di Croce Rossa, in gara anche l’istituto “D’Agnillo” di Agnone

Domenica 12 aprile, a Isernia, si terrà la fase regionale della quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, promosse e organizzate dalla Croce Rossa Italiana.
Saranno sette gli istituti scolastici di secondo grado del Molise coinvolti – Isis Majorana-Fascitelli e Istituto Superiore Fermi-Mattei di Isernia, Iiss Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso, Istituto Omnicomprensivo D’Agnillo di Agnone, Istituto Omnicomprensivo A. Giordano di Venafro, Istituto Omnicomprensivo Sammy Basso di Montenero di Bisaccia, Istituto Ettore Majorana di Termoli – ciascuno rappresentato da una squadra composta da sei studentesse e studenti delle classi quarte, selezionati dopo un percorso formativo teorico-pratico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso realizzato dai volontari della Croce Rossa.
Nel corso della giornata, le squadre si confronteranno in simulazioni di emergenza realistiche, allestite e valutate da volontari CRI, mettendo alla prova competenze acquisite, capacità di intervento e lavoro di squadra.
La squadra vincitrice rappresenterà il Molise alla finale nazionale, in programma il 30 maggio a Bolzano.
L’appuntamento è alle 9.45 in Piazza Celestino V per la cerimonia di apertura.
Tra le 10.30 e le 16.30 si svolgeranno le prove.
La premiazione e la cerimonia di chiusura si terranno in Piazza Andrea d’Isernia a partire dalle ore 16.45.