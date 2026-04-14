Spaccio di hashish in monopattino, denunciato un 23enne del Chietino

I militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Ortona, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti, un 23enne residente in Ortona per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.
Il giovane, durante un normale controllo mentre si trovava a bordo del proprio monopattino nel comune di Ortona, avendo insospettito i militari per l’atteggiamento tenuto, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 2,4 grammi di hashish.
La successiva perquisizione presso il domicilio permetteva di rinvenire, occultato in un barattolo di plastica nascosto nel garage, altro stupefacente, nello specifico circa 58,55 grammi di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza.
Il consistente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta fa presupporre che lo stesso stesse ponendo in essere un’attività di spaccio nella locale cittadina.