WHERE ARE U – Tutto quello che devi sapere sull’app che ti può salvare la vita

Cos’è WHERE ARE U? E’ un’app che permette di effettuare una chiamata di emergenza e inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrali del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112. Perché mi conviene avere l’app sul mio telefono?…

Cos’è WHERE ARE U? E’ un’app che permette di effettuare una chiamata di emergenza e inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrali del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112. Perché mi conviene avere l’app sul mio telefono? L’ app al momento della chiamata d’emergenza trasmette automaticamente alle centrali pubbliche del NUE 112 la localizzazione puntuale anche nei casi in cui non si conosce o non si è in grado di fornire dati precisi sulla propria posizione.

Come funziona l’app? L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

E’ utile sempre? Sì. L’informazione sulla posizione del chiamante è disponibile al NUE 112 della Lombardia, ma Where ARE U è utile sempre perché indica la località e la via in cui si è o la sola posizione GPS, se non si è in ambito urbano. Queste informazioni sono quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio di emergenza per consentire di effettuare un intervento.

Come faccio ad averla? WHERE ARE U è disponibile per IOS, ANDROID e WINDOWS PHONE. La trovi su www.areu.lombardia.it oppure su Apple App Store, Google Play Store o Windows Phone App Store, cercando “112 Where ARE U”. Quanto costa l’app? Nulla. L’app è gratuita. Posso essere localizzato se chiamo senza usare l’app? Il NUE 112 tramite il CED Interforze del Ministero dell’Interno riesce a conoscere un’area di probabilità in cui si trova l’utente che chiama con cellulare, ma non l’esatta posizione. Se non uso l’app chiamando cosa succede? Viene effettuata solamente la chiamata vocale senza l’invio delle coordinate della posizione.

Devo avvisare che chiamo con l’app? No. Il sistema informatico del NUE segnala che la chiamata é stata fatta con app. Come vengono usati i miei dati? I dati vengono utilizzati esclusivamente per la gestione della chiamata di emergenza. Chiamando con l’app perdo tempo? No. La telefonata avviene negli stessi tempi e inoltre l’uso dell’app per la chiamata riduce complessivamente i tempi consentendo una puntuale e rapida localizzare dell’utente. Può essere richiesta la mia posizione tramite APP? No, l’app non è utilizzabile dall’esterno.