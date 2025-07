Trofeo Abruzzo Motorsport: il team TFKracing porta in piazza la Fiat Punto Gt preparata da Thomas Papa

Nella giornata di ieri Thomas Papa, insieme al suo team TFKracing, ha presentato l’auto con cui prenderà parte al trofeo chi si disputerà sul Circuito Val vibrata. A fare da cornice alla Fiat Punto Gt la piazza di Schiavi di Abruzzo.

Molte persone sono state attratte dalla vettura torinese preparata dallo stesso Thomas. Soprattutto giovanissimi che hanno riempito di domande i componenti del team.

Il factotum del team, Francesca Cirulli, moglie del pilota, spiega: «Giornata fantastica con la presentazione del progetto del TEAM TFKRACING con la Fiat Punto GT realizzata da Thomas Papa che è stata portata in piazza a schiavi di Abruzzo dove ha suscitato molta curiosità e voglia di capire e conoscere il mondo del Motorsport. Dai più giovani ai più anziani, varie fasce di età erano presenti al nostro arrivo per la presentazione del progetto. La presentazione è stata organizzata dal team per ringraziare gli sponsor e le attività che supportano il nostro progetto e le corse».

Da sinistra il vicesindaco Maurizio Pinnella e il pilota Thomas Papa

«Ringraziamo il sindaco Luciano Piluso ,il vice sindaco Maurizio Pinnella e tutti i collaboratori per la disponibilità dataci e per la riuscita della presentazione, gli sponsor CIZETA PARQUET, IL RIFUGIO DEI LUPI e tutte le altre attività che contribuiscono, tutte le persone presenti e soprattutto tutti i ragazzi che ci sostengono anche solo con una foto e stretta di mano. – continua Francesca Cirulli – Ora il team TFK racing si prepara al debutto nel Trofeo d’Abruzzo che avrà inizio domenica 20 luglio sul circuito di val Vibrata di Teramo».