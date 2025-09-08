Trofeo “Auro d’Alba”: Conti, Valerio e De Thomasis si laureano campioni di tiro sulla lunga distanza

Ultima giornata di gare, sabato scorso, per il trofeo di tiro sulla lunga distanza “Auro d’Alba”, ospitato sull’omonimo campo di Schiavi di Abruzzo. Doppia premiazione, quella valevole per la singola gara e quella generale del trofeo che ha visto la partecipazione di tiratori dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Campania, dalla Puglia, dal Lazio e dalla Basilicata.

Da sinistra Conti, Coletta e Romolo

Questo il podio della quinta gara nella categoria Production Open: primo posto per Mauro Coletta, con 220 punti e 12 V-Bull; medaglia d’argento per Gianni Conti, con 218 e 15 V-bull; terzo gradino del podio per Gennaro Romolo, con 212 e dieci V-Bull.

Da sinistra Truglia, Menditto e Valerio

Categoria F Class Tr: medaglia d’oro per Francesco Menditto, con 224 e ventinove V-Bull che ha realizzato anche la migliore rosata dell’intero torneo; argento per Felice Truglia, con 223 e 26 V-Bull; bronzo per Pasqualino Valerio, con 22 e 25 V-Bull.

Da sinistra Marino, De Thomasi e Di Pietro

Categoria F Class Open: primo il “solito” Andrea De Thomasis, con 225 e 29 V-Bull; secondo Cremente Marino con 218 e 18 V-Bull; terzo gradino del podio per Moreno Di Pietro con 212 e cinque V-Bull.

Gianni Conti vincitore del torneo nella categoria Production Open

All’esito delle cinque gare del trofeo “Auro d’Alba” si sono laureati campioni di tiro sulla lunga distanza Gianni Conti nella categoria Production Open; Pasqualino Valerio nella F-Class Tr e Andrea De Thomasis nella categoria F-Class Open.

Pasqualino Valerio vincitore del torneo nella F-Class Tr

«Vogliamo ringraziare tutti i tiratori che hanno partecipato alle gare e che ripetutamente hanno speso belle parole nei nostri confronti incitandoci a perseverare e migliorare. – commenta il match director del trofeo, Giampaolo Di Biase – Noi ce l’abbiamo messa tutta per far funzionare il tutto, ma soprattutto per essere ospitali e far vivere qualche ora di relax e divertimento sul nostro campo.

Andrea De Thomasis vincitore nella categoria F-Class Open.

I complimenti vanno a tutti i vincitori delle singole gare, a Gianni, Pasqualino e Andrea che si sono aggiudicati il torneo nelle rispettive categorie e a Francesco Menditto che ha firmato il miglior bersaglio del torneo con un fantastico 75(13)».

Francesco Menditto firma il miglior bersaglio del torneo con 75 (13)