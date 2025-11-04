Trovati senza vita i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi in Nepal, cordoglio della Regione

Sono stati identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6.300 metri, al confine con il Nepal. Si tratta di Paolo Cocco (foto in alto, ndr), 41 anni, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e di Marco Di Marcello biologo, 37 anni, originario di Teramo.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza a nome suo e dell’intera giunta regionale.

«La notizia del ritrovamento senza vita di Paolo e Marco ci addolora profondamente – ha detto Marsilio-L’Abruzzo perde due giovani uomini appassionati, di valore umano straordinario. Ai loro familiari, ai loro amici, alle comunità di provenienza giunga l’abbraccio sincero e commosso della Regione Abruzzo. Il nostro pensiero è con loro, in questo momento di grande dolore».