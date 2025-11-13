Truffa online sventata dalla Polizia: quattro denunciati, recuperati 50mila euro

La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alla criminalità telematica, denunciando quattro persone residenti in diverse regioni d’Italia per il reato di frode informatica. Le indagini, condotte dai poliziotti dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Isernia, hanno preso il via in seguito a tre querele presentate da cittadini di questa provincia, vittime di un sofisticato schema di truffa denominato Spoofing e Phishing.

I cittadini avevano ricevuto SMS ingannevoli, che apparivano in modo fraudolento come comunicazioni ufficiali delle loro banche. Nei messaggi, veniva segnalata una presunta autorizzazione di pagamento di circa Euro 3.490 sui loro conti correnti.

Preoccupate dal contenuto del messaggio, le vittime hanno richiamato l’utenza telefonica indicata nella comunicazione. A questo punto, i truffatori si sono spacciati per operatori bancari e, con l’inganno, sono riusciti a farsi comunicare le credenziali complete dei conti correnti delle vittime.

Utilizzando i dati sottratti, i malviventi hanno disposto numerosi pagamenti e bonifici verso altri conti correnti, causando alle vittime un danno economico complessivo stimato in circa Euro 112.000.

Grazie alle “attente attività investigative” condotte dalla Specialità, è stato possibile risalire ai destinatari delle somme illecite. La Polizia di Stato è riuscita a porre sotto sequestro i conti correnti e a recuperare 50.000,00 euro, denaro che era stato indebitamente sottratto.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per lanciare un nuovo avviso ai cittadini, richiamando l’attenzione sui pericoli dello spoofing e del phishing:

“I falsi messaggi provenienti da istituti di credito, recapitati con la tecnica dello spoofing o phishing, mirano ad ottenere dati personali e credenziali di accesso. Le banche non richiedono mai dati sensibili tramite SMS, e-mail o telefonate. È importante segnalare sempre i messaggi sospetti alla propria banca.”

Per qualsiasi ulteriore informazione e per consultare le campagne di prevenzione contro le truffe online, si può visitare il sito ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it