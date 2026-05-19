Lavoro nero e sicurezza, controlli del Nil: aziende agricole sanzionate per oltre 256mila euro

Il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Campobasso ha intensificato i controlli nel settore agricolo al fine di prevenire o reprimere il fenomeno del cosiddetto caporalato, vagliando quindi la regolarità delle posizioni lavorative e il rispetto delle…

Il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Campobasso ha intensificato i controlli nel settore agricolo al fine di prevenire o reprimere il fenomeno del cosiddetto caporalato, vagliando quindi la regolarità delle posizioni lavorative e il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.



I controlli hanno interessato decine di aziende agricole e i relativi braccianti impiegati nelle attività. Esame della documentazione aziendale, interviste a lavoratori e titolari e ispezione delle strutture aziendali, queste le attività poste in essere dai Carabinieri del Nil.

In alcuni casi sono state riscontrate violazioni che hanno portato all’adozione di provvedimenti sanzionatori e la sospensione dell’attività.

Complessivamente sono state controllate sessantadue posizioni lavorative, ispezionate diciotto aziende, sedici delle quali sanzionate per irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sanzioni comminate raggiungo la cifra di 256.700 euro.