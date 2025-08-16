Turismo sostenibile e comunitario, parte “Voci del Verrino” con il concorso fotografico

Alla ricerca delle erbe spontanee del Verrino. Dentro il fiume, camminata d’acqua tra paesaggi e racconti. Sono stati i primi due incontri, nell’ambito del progetto “Abitanti, Luoghi, Voci, Esperienze, Acqua, Racconti, Incontri sul Verrino“, che hanno fatto registrare un’ampia partecipazione e un vivace scambio di idee e racconti. Si tratta di eventi ed iniziative che si inseriscono nel progetto PNRR MappInTur, cioè il mapping partecipativo del patrimonio territoriale della Valle del Verrino.

Il progetto, promosso dall’Università del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Centro Studi sul Turismo – CenTuries), in partenariato con il GAL Alto Molise e i Comuni di Agnone, Capracotta, Civitanova del Sannio, Pietrabbondante e Poggio Sannita, e in collaborazione con l’associazione italiana Insegnanti di Geografia – sezione Molise, “A.L.V.E.A.R.I.” valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e relazionale della Valle del Verrino attraverso incontri pubblici, laboratori ed esperienze condivise.

«Il percorso si fonda sul deep mapping, metodologia che unisce racconti, cartografia, immagini e testimonianze, e sul webGIS partecipativo, strumento digitale per costruire e condividere itinerari di turismo sostenibile e comunitario» spiega Marco Petrella, professore associato di Geografia dell’Unimol e curatore del progetto denomimnato “Alveari“. Le prime due tappe, nei giorni scorsi, hanno già permesso di raccogliere storie, punti di vista e proposte dai diversi paesi della valle, ponendo le basi per nuove collaborazioni e progettualità, ma anche un tassello per popolare la mappa partecipativa, spazio condiviso in cui far confluire memorie, itinerari e idee di sviluppo.

I prossimi appuntamenti sono il 28-29 agosto, con “Tradizione agricola e paesaggi del gusto”, convegno e degustazione prodotti; il 15 settembre il convegno “Oltre la risorsa, verso l’acqua come bene comune”; il 22 settembre altro convegno sul tema “Il fiume come trama. Economie storiche e prospettive future”; il 17 e 18 ottobre “Che cos’è un fiume?”, un laboratorio di cammino, ascolto e visione e laboratorio sull’analisi territoriale e la rappresentazione in graphic novel; 24 e 25 ottobre “Beyond Communities. New directions in participatory mapping”, un convegno internazionale; Il 30 ottobre la presentazione del romanzo “Gli uomini pesce” di Wu Ming.

Parallelamente alle tante iniziative laboratoriali e seminariali, viene lanciato il concorso fotografico “Voci del Verrino”, un invito a «raccontare per immagini la vita, i paesaggi e le storie legate al fiume e alla sua valle». Il concorso, che vedrà la presentazione pubblica dei risultati a fine anno, è rivolto a tutti – residenti, visitatori, appassionati di fotografia – e rappresenta un’occasione per condividere sguardi originali e contribuire alla mappatura partecipativa del territorio. Le opere selezionate entreranno a far parte dell’archivio visivo del progetto MappInTur.

«Con A.L.V.E.A.R.I., – chiude il professore Marco Petrella – il progetto MappInTur continua a intrecciare saperi e voci, ricostruendo lo “spirito del luogo” e immaginando insieme il futuro della Valle del Verrino». Aggiornamenti, regolamento del concorso e calendario completo su: www.verrinomap.it