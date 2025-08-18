Turisti derubati in hotel, identificato l’autore: napoletano denunciato per ricettazione

Al termine di alcune verifiche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara un uomo 48enne originario di Napoli, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.

L’uomo veniva immortalato da alcune telecamere di un hotel nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano. Le immagini della videosorveglianza però, non hanno consentito una identificazione piena dell’autore di una serie di furti avvenuti ai danni di alcuni turisti. Tuttavia permettevano ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano e della Stazione di Città Sant’Angelo di porsi sulle tracce di un uomo vestito in maniera similare a quello inquadrato dalle telecamere.

Bloccato ed immediatamente perquisito l’uomo è stato trovato in possesso di un orologio, due anelli ed una collana riconosciuti poi da una ragazza che alloggiava nella struttura alberghiera ove sono avvenuti i furti. Una ulteriore perquisizione domiciliare consentiva altresì ai militari operanti di rinvenire tre berretti di marca e sei anelli con pietre riconosciuti da altri malcapitati turisti.

Quanto rinvenuto è stato consegnato dai Carabinieri ai villeggianti che hanno provveduto a denunciare l’accaduto.