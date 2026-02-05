Ufficio postale di Schiavi: un altro mese di chiusura, attivo lo sportello a Castiglione

Il direttore della filiale di Chieti di Poste Italiane Spa ha comunicato che, per consentire il completamento dei lavori alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel Comune di Schiavi di Abruzzo, la chiusura al pubblico dell’ Ufficio postale sito in Piazza Caduti D’Ungheria si protrarrà fino all’11/03/2026.
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi presso l’Ufficio Postale di Castiglione Messer Marino, sito in Via Roma n. 9, per l’occasione aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 ed il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35.