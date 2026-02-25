Ultimo Consiglio provinciale di Chieti, Menna: «Unità di intenti al di là dei colori politici»

Il Consiglio provinciale di Chieti, riunito nei giorni scorsi per l’ultima seduta della consiliatura, ha approvato alcuni importanti provvedimenti. L’assise ha deliberato di aggiornare il Programma triennale delle Opere pubbliche 2026–2028, includendo nella prima annualità anche quei lavori e interventi che non erano stati oggetto di affidamento nello scorso anno e che, pertanto, sono stati riproposti per il prosieguo delle attività lavorative. Questo l’elenco dei lavori:

1. Interventi di allargamento stradale S.P. n.107 Peligna nel centro abitato di Torricella Peligna con demolizione fabbricato – € 506.794,86;

2. Intervento di riqualificazione energetica sede Patto Sangro Aventino – € 200.000,00;

3. Realizzazione nuovi convitti dell’I.P.S.A.R.R. “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria – € 2.409.211,47;

4. Efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi nei corpi 1 e 2 nord della sede dell’ITSET “Palizzi” di Vasto – € 270.000,00, in sostituzione dell’intervento già finanziato nel bilancio di previsione 2026 e denominato “Realizzazione delle tribune spettatori nella nuova palestra del liceo artistico di Vasto;

5. Realizzazione rotatoria lungo la s.p. 100 “Pedemontana” in contrada Brecciaio nel comune di Sant’Eusanio del Sangro – € 456.461,89;

Ulteriori quote di avanzo vincolato da leggi, da principi contabili e da trasferimenti sono state applicate per finanziare gli interventi di seguito riportati:

 Interventi di bonifica igienico-ambientale delle ex stazioni ferroviarie e degli immobili ricadenti nelle medesime aree della Via Verde – € 205.974,10;

 Lavori di manutenzione straordinaria di muri di controripa lungo la s.p.152 “Castiglione M.M. – Crocetta di Colledimezzo” nel tratto dal km 2+500 al km 3+50 – € 170.000,00;

 Interventi di consolidamento lungo la S.P. 110 “Torricella- Altino” nel centro abitato di Roccascalegna – € 145.000,00;

 Intervento per la sicurezza del Fosso di Renzo nell’ambito del risanamento delle frane di Chieti da parte della Protezione Civile per complessivi € 16.158,54;

 Interventi di risistemazione idraulica su fiumi e corsi d’acqua della provincia, per complessivi € 2.280.000,00, in particolare sul Torrente Portella, Torrente Riosecco e Buonanotte;

 Lavori di adeguamento antincendio della sede dell’I.I.S. De Sterlich in via Colonnetta 99/A a Chieti Scalo per l’importo di € 190.000,00;

 Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Liceo Artistico “N. Da Guardiagrele” in viale Abruzzo a Chieti Scalo, per l’importo di € 150.000,00;

 Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede dell’Istituto “Einaudi” di Ortona per l’importo di € 288.268,00;

 Messa in sicurezza e realizzazione di ponti per complessivi € 1.763.898,79.

Per quanto riguarda le concessioni delle aree di pertinenza lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, sono state riconfermate le tariffe e le disposizioni valide nel 2025, ed è stato stabilito di fissare il termine di presentazione delle istanze di concessione al 15 aprile 2026, con validità fino al prossimo 30 novembre.

Da ultimo, in merito ai veicoli per il trasporto dei disabili, è stata estesa l’esenzione dal pagamento dell’IPT (Imposta provinciale di trascrizione) anche all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello oggetto di furto, purché vi sia la formale annotazione della “perdita di possesso” per furto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Al termine della riunione tutti i consiglieri hanno preso la parola per ringraziare e salutare i colleghi e il personale amministrativo per il lavoro svolto. «E’ stato un momento molto bello – ha commentato il presidente Francesco Menna – perché si è palesata l’unità di intenti al di là dei colori politici. Auguro a tutti gli uscenti, che ringrazio di cuore, di continuare a rappresentare la propria comunità con la stessa passione e lo stesso impegno profusi in questi anni».