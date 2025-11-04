Unità nazionale e della giornata delle Forze armate, il Prefetto Cupello rendo onori ai caduti

Questa mattina, nella villa comunale di Chieti, si è svolta la cerimonia per il 107° anniversario del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e di numerosi studenti.

Durante la celebrazione, il Prefetto Gaetano Cupello ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per impegno civile, professionale e sociale.

«Un riconoscimento che onora non solo i singoli insigniti, ma l’intera comunità teatina, sempre grata a chi, con il proprio esempio, contribuisce al bene comune e ai valori della Repubblica», per il sindaco Diego Ferrara che ha tenuto a battesimo anche alcuni concittadini scelti per il riconoscimento della carica di cavaliere, esempio di dedizione, competenza e servizio alla comunità, quali: il Maestro Loris Medoro, l’Ufficiale dell’arma dei carabinieri in congedo Salvatore Falvo.