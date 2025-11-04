Detenzione illegale di materiale esplodente, i Carabinieri denunciano un uomo

Erano da poco trascorse le ore 23di domenica scorsa, quanto una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, transitando in via Lucania, ha notato un’auto sospetta in sosta con all’interno un uomo.

Il conducente dell’auto, residente a Pescara, già noto agli operanti, è stato sottoposto ad una speditiva perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’abitacolo della propria auto, i militari rinvenivano un grosso petardo di forma cilindrica dal diametro di circa 10 cm, che per le sue caratteristiche intrinseche è vietata sia la detenzione che il trasporto.

Il manufatto esplosivo è stato sequestrato, posto immediatamente in sicurezza e consegnato in custodia a ditta specializzata. Tutt’ora in corso gli approfondimenti scientifici per stabilire natura, pericolosità e la categoria dell’esplodente.

L’uomo all’esito degli accertamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.