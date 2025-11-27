Uscita dal commissariamento sanitario, delegazione dal Molise incontra il direttore Bergamaschi del Ministero

Il gruppo regionale del PD, insieme a una parte del M5S, incontrerà oggi a Roma il direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute, Walter Bergamaschi, per «affrontare con chiarezza il tema del commissariamento della sanità molisana e le possibili vie d’uscita» spiega la consigliere Fanelli. Anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia, farà parte della delegazione.

«Porteremo al Ministero una posizione che non nasce nei palazzi, ma dal confronto con i sindaci, le vere sentinelle del territorio: donne e uomini che ogni giorno vivono sulla loro pelle le conseguenze delle scelte sbagliate. – continua Fanelli – Diciamolo senza ambiguità: i commissariamenti non hanno risanato la sanità molisana, l’hanno aggravata. Dopo anni, la realtà è sotto gli occhi di tutti: questo strumento non funziona, non produce miglioramenti, non garantisce servizi e non risponde ai bisogni dei cittadini».