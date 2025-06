Vasto Accretion Meeting – VAM 2025: per due settimane astrofisici da tutto il mondo nel Vastese

Dopo il successo della prima edizione del Vasto Accretion Meeting tenutosi nel 2023, dal 22 giugno si terrà a Vasto la seconda edizione del VAM. Rispetto alla prima edizione il numero di presenze viene raddoppiato arrivando a circa 250 astrofisici provenienti da tutto il mondo che si riuniranno per 2 settimane dal 22 giugno al 4 luglio 2025.

I lavori congressuali si terranno presso la Sala Pinacoteca del Palazzo D’Avalos, lo storico edificio della città.

Durante le due settimane, i congressisti discuteranno tematiche specifiche sui fenomeni astrofisici più energetici e violenti dell’Universo organizzando molte sessioni di lavoro nelle quali i diversi relatori presenteranno gli ultimi risultati dei loro studi scientifici. L’occasione sarà quella di uno scambio e confronto continuo della Comunità Scientifica Internazionale.

L’evento è promosso dall’UNIVERSITA’ DI DURHAM e dall’INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE, patrocinato dal COMUNE DI VASTO e DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF). Media Partner: RAI.

«Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Francesco Menna – di accogliere a Vasto un appuntamento scientifico di rilievo internazionale come il Vasto Accretion Meeting. Un evento che pone la nostra città al centro del dibattito astrofisico mondiale e che rappresenta senza alcun dubbio una straordinaria occasione di confronto, crescita e apertura culturale per tutta la comunità».

«Palazzo d’Avalos, dopo il Meet 2025, si conferma come palcoscenico di eventi internazionali di grande rilievo. Il VAM 2025 – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – non è solo un congresso scientifico, ma un’opportunità preziosa per avvicinare cittadini e giovani al fascino della scienza attraverso eventi pubblici e laboratori per ragazzi. Continuiamo a lavorare per valorizzare il nostro territorio come luogo di cultura, conoscenza e divulgazione».

La prima settimana dei lavori del VAM 2025 sarà dedicata alle tematiche che contemplano i fenomeni fisici in sistemi stellari binari.

Durante la prima settimana, ci sarà un importante evento aperto al pubblico e gratuito dal titolo: “Quando l’invisibile diventa visibile: la grande sfida dell’Event Horizon Telescope” che si terrà il 25/06/25 dalle ore 19 presso il Teatro Rossetti di Vasto, con relatrice la Prof.ssa Mariafelicia De Laurentis (Università di Napoli Federico-II), Direttrice scientifica dell’Event Horizon Telescope (EHT). All’evento saranno presenti anche astronomi e divulgatori dell’INAF Osservatorio Astronomico d’Abruzzo.

La seconda settimana sarà dedicata allo studio sugli AGN (Nuclei Galattici Attivi).

Anche nella seconda settimana ci sarà spazio per un evento aperto al pubblico sostenuto dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno ETS. Il 30 giugno 2025, infatti, alle ore 21.00 presso il Teatro Rossetti di Vasto è previsto uno spettacolo di improvvisazione teatrale e scienza realizzato da un’astrofisica e altri quattro attori di improvvisazione che insieme formano l’equipaggio di una navicella spaziale non del tutto convenzionale. Il titolo dello spettacolo è “Crazy Space” con Tiziano Storti, Debora Fedrigucci, Carlo Felici, Alessio Granato, Francesca Panessa (astrofisica e attrice), già presentato in anteprima al Festival della scienza di Genova nel 2024. Lo spettacolo è ideato da Francesca Panessa (ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica) e Tiziano Storti, entrambi registi, attori e sceneggiatori dello spettacolo.

Lo spettacolo ha riscosso un grande interesse realizzando uno strepitoso sold out a pochi giorni dalla pubblicazione della data.

Nel corso delle 2 settimane verranno organizzati anche 2 laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli, gli ASTROLAB che si terranno il 23 giugno e il 2 luglio di mattina. Durante i laboratori i ragazzi potranno conversare sulle tematiche legate all’astrofisica con astrofisici italiani che lavorano in prestigiose Università e Istituti di tutto il mondo: un’occasione unica per scoprire i segreti del cosmo dedicata a ragazzi da 11 a 14 anni. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: https://commaeventi.com/evento/astrolab1/

Infine dal 25 giugno al 4 luglio sarà realizzata una mostra fotografica dal titolo “Sala Cosmica” aperta dalle 10.00 alle 18.00, dal lunedi al venerdi, gratuita, presso Palazzo D’Avalos curata da Celine Roberti. La mostra presenta un percorso cronologico ed immersivo che segue le fasi del processo di accrescimento di materia su un oggetto compatto come una nana bianca, una stella di neutroni o un buco nero.

Per informazioni dettagliate sugli eventi delle 2 settimane è possibile contattare la società COMMA SRL di Vasto che si occupa dell’organizzazione e della logistica al numero 0873 378499 oppure via mail all’indirizzo info@commasrl.com.