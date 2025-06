Il cambiamento è futuro, anche quando è silenzioso, lento, quasi impercettibile. Per essere protagonisti del futuro occorre conoscere le grandi direttrici che stanno modellando il mondo per comprendere come sta evolvendo e quali opportunità si aprono per la propria vita. E’ questa la direttrice che seguirà Giancarlo Orsini, training & learning manager di Banca Mediolanum, relatore di “Empowerment Megatrend. Il futuro tra intelligenza artificiale e intelligenza umana”, un evento previsto per il 20 giugno alle ore 19.00 ed inserito nel programma del Festival di SquiLibri, giunto alla IV edizione e nato dall’intesa tra la Scuola Macondo di Pescara e Comune di Francavilla al Mare (Ch) guidato dalla Sindaca Luisa Russo; il Festival che tornerà dal 20 al 22 giugno vede la direzione artistica dello scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta. Entusiasmo anche per questa edizione 2025 da parte dell’Assessora alla Cultura per il Comune di Francavilla, Cristina Rapino.

“Abbiamo deciso di sostenere per il terzo anno consecutivo SquiLibri – Festival delle Narrazioni perché ci riconosciamo nella sua filosofia” – commenta Amedeo Gasbarro, Regional Manager di Abruzzo e Molise di Banca Mediolanum.

“Mi ha colpito il suo mantra – prosegue, – ogni cosa è viva finché è in movimento ed è in movimento finché è in squilibrio. Frugare negli squilibri del presente aiuta ad intuire in che direzione si muoverà il nostro domani. Sono esattamente le riflessioni che vogliamo innescare con Megatrend. Alzare lo sguardo dalla quotidianità, che spesso ci attanaglia in una sorta di presente continuo, per ricordarci che i nostri progetti di vita si collocano spesso nel futuro. Un tempo che va preparato oggi per mantenere viva la propria autonomia e libertà domani”.

L’appuntamento a “Empowerment Megatrend” è dunque per il 20 giugno dalle 19.00 nell’Auditorium di Palazzo Sirena, Lungomare John Fitzgerald Kennedy di Francavilla al Mare (Ch). La

partecipazione è gratuita, previa iscrizione al portale https://mediolanumeventi.csod.com/default.aspx?c=selfreg_1 ed inserendo il codice:1mut.