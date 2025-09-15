  • Cultura

    • Vetrina su canale 5 per il gruppo folk i Dragoni del Molise di Agnone. Bonolis esalta la performance di Peppè

    Pubblicato il

    I Dragoni del Molise, celebre gruppo folk di Agnone, hanno portato il loro folclore sul piccolo schermo durante Avanti un altro su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. La puntata ha riservato al pubblico un momento davvero speciale: i musicisti molisani si sono esibiti in un divertente siparietto insieme al professor Giuseppe De Martino, vero e proprio padre del folclore molisano e ambasciatore di Agnone nel mondo.

    Invitato da Bonolis, il professor De Martino ha improvvisato un balletto sulle note di Funiculì Funiculà, accompagnato dalle campane del maestro Gabriele La Gamba. Nel frattempo, i Dragoni del Molise hanno indossato i loro caratteristici abiti tradizionali, ormai simbolo di tutte le serate e i tour in Italia e all’estero, regalando al pubblico un’esibizione che unisce musica, danza e autentica tradizione popolare.

