Viabilità, a gennaio 2026 via ai lavori nella galleria ‘Sella Venditto’ lungo la statale 650

A partire dal mese di gennaio 2026 sarà chiusa al traffico la galleria ‘Sella Venditto’ (1635 metri di lunghezza), situata lungo la Strada Statale 650, nel territorio di Pescolanciano, per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento dell’impianto antincendio.

Lo si apprende da fonti della Provincia di Isernia, che precisano come l’intervento si inserisce in un piano di ammodernamento delle infrastrutture stradali già avviato nei mesi scorsi. Analogamente a quanto avvenuto per la galleria ‘Serre’, durante l’intero periodo di cantiere la circolazione sarà garantita tramite un senso unico alternato, regolato da impianti semaforici.

L’inizio dei lavori è attualmente previsto per gennaio, ma non si esclude un possibile slittamento a febbraio, a causa di variabili legate all’organizzazione tecnica dell’intervento.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.