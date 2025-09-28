Viabilità, in arrivo dal Mit oltre 38 milioni per le strade: undici spettano alla Provincia di Chieti

«In arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre 38 milioni di euro per le strade abruzzesi. Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio, frutto dell’impegno e dell’attenzione del Ministro Matteo Salvini».
Ad annunciarlo, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo. «I fondi, destinati alle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia, saranno così ripartiti: alla provincia di Chieti 11.183.929,61 euro, alla provincia di L’Aquila 11.442.991,15 euro, alla provincia di Pescara 6.504.067,56 euro, alla provincia di Teramo 9.123.374,11 euro, per un totale di 38.254.362,43 euro. Un investimento significativo – sottolinea D’Incecco – che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute positive anche sul tessuto economico».