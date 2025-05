Vigili del fuoco morti nel Chietino, il cordoglio e la vicinanza alle famiglie del Capo del corpo nazionale

«Al termine delle complesse operazioni di soccorso a Pennapiedimonte, nel teatino, concluse con il recupero dei corpi senza vita dei due vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella, esprimo la vicinanza ed il cordoglio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alle famiglie colpite dal grave lutto ed ai colleghi del comando di Chieti. Desidero ringraziare sentitamente i vigili del fuoco e tutti i soccorritori, appartenenti ai diversi enti, per l’impegno incessante, la professionalità e le capacità tecnico-operative che hanno consentito di intervenire in piena sinergia in uno scenario estremamente difficile», così il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ingegner Eros Mannino.

