Vìola il divieto di avvicinamento al padre, arrestato 26enne violento

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne di Pescara per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al padre. Il giovane si sarebbe infatti arbitrariamente portato presso l’abitazione del genitore dalla quale era stato allontanato, per i suoi continui comportamenti violenti.

La violazione è stata segnalata al numero di emergenza e la Sala Operativa della Questura ha immediatamente inviato una volante nell’abitazione in zona Colli.Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato il giovane nonché raccolto le informazioni per ricostruire la dinamica dei fatti.

A carico del 26enne, nel 2025, è stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento ai genitori, pertanto il giovane è stato tratto in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura a disposizione dell’A.G.