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mercoledì 17 Giugno 2026
Ultim'ora Si barrica in casa e scaglia oggetti contro gli agenti, in azione i negoziatori: uomo disarmato e affidato ai sanitari
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Si barrica in casa e scaglia oggetti contro gli agenti, in azione i negoziatori: uomo disarmato e affidato ai sanitari

Questa mattina, la Polizia di Stato di Campobasso è intervenuta in una contrada del capoluogo, a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza riguardante un uomo che, in stato di forte agitazione, urlava in strada, brandendo una mazza…

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Questa mattina, la Polizia di Stato di Campobasso è intervenuta in una contrada del capoluogo, a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza riguardante un uomo che, in stato di forte agitazione, urlava in strada, brandendo una mazza di ferro.

Quando la volante è giunta sul posto, l’uomo si è barricato all’interno della propria abitazione, una casa singola e poco distante dal luogo segnalato, ed ha continuato ad urlare e a minacciare i poliziotti, lanciando vari oggetti contro di loro. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Radiomobile per prestare ausilio alla volante della Questura.

Dopo numerosi tentativi di ricondurre alla calma l’uomo, che nel frattempo ha manifestato anche intenti di autolesionismo, si è resa necessaria l’attivazione del negoziatore della Questura e della squadra di supporto, composta da varie professionalità della Polizia di Stato, deputati ad intervenire in situazioni critiche complesse che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’area è stata cinturata e lo stabile messo in sicurezza con la disattivazione, in via precauzionale, della fornitura di gas. Dopo alcune ore, gli operatori sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione e a raggiungere l’uomo, ponendolo in salvo e affidandolo alle cure del personale del 118. Preziosa è risultata la collaborazione sul posto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Campobasso.

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