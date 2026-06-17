Zanzare: i sindaci pagano per spruzzare veleno nell’ambiente, poi c’è la sindaca Forte che dà lezioni a tutti gli altri

Torna la campagna informativa contro la diffusione delle zanzare: sabato 20 giugno sarà presente un gazebo informativo con distribuzione gratuita di kit antilarvali in Piazza Vittorio Emanuele II. A partire dall’inizio dello scorso mese di maggio, come ogni anno, il Comune di Campobasso ha avviato, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività larvicide finalizzate al contrasto della proliferazione delle zanzare.

Si tratta di un’importante azione di prevenzione, prevista anche dai protocolli delle autorità sanitarie, che per essere pienamente efficace richiede il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Per informare correttamente i cittadini sugli accorgimenti da adottare per prevenire e contenere la diffusione delle zanzare, l’amministrazione comunale promuove una giornata di sensibilizzazione curata dal personale specializzato della ditta affidataria del servizio di disinfestazione per la città di Campobasso.

La sindaca Forte di Campobasso

Sabato 20 giugno sarà possibile visitare il punto informativo che verrà allestito in piazza. Qui, oltre a ricevere tutte le informazioni utili sull’argomento, i cittadini potranno ritirare gratuitamente un kit antizanzare per uso domestico. Il kit comprende pasticche larvicide idrosolubili a base di un principio attivo in grado di impedire alle larve e alle pupe di svilupparsi fino allo stadio adulto.

L’Amministrazione comunale ricorda che l’attività di disinfestazione antilarvale viene regolarmente effettuata nelle aree pubbliche – come tombini, caditoie e punti di raccolta dell’acqua – ma può risultare ancora più efficace se estesa anche agli spazi privati, dove le zanzare depongono numerose uova e trovano condizioni favorevoli alla riproduzione.

La collaborazione tra amministrazione e cittadini informati e consapevoli rappresenta la strategia più efficace per prevenire e ridurre la diffusione di questi insetti, che negli ultimi anni, anche a causa di condizioni climatiche sempre più favorevoli alla loro proliferazione, sono diventati sempre più presenti e invasivi.

Tutti gli altri sindaci, invece, buttano denaro pubblico per la cosiddetta disinfestazione adulticida che oltre ad essere del tutto inutile è anche pericolosa per l’ambiente e per la salute umana e animale.