Violenza sulle donne, il Commissariato inaugura una sala di ascolto protetto

Domani 25 novembre, alle ore 10.30, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” presso il Commissariato di Termoli sarà inaugurata una “Sala di Ascolto Protetto” destinata all’accoglienza delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità.
All’iniziativa, saranno presenti oltre al Questore Domenico FARINACCI, il Sindaco di Termoli Antonio BALICE, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino Dr.ssa Elvira ANTONELLI nonché i rappresentanti di alcuni centri antiviolenza operanti in provincia.