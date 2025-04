“Viviti Tutt’ Cos’”, parte il progetto Aggreghia-Moli: oggi la presentazione a Carovilli

E’ in programma per oggi pomeriggio, dalle ore 17 nella sede della Società Operaia di Carovilli, in Piazza Municipio, la presentazione delle attività del progetto “Viviti Tutt’Cos” nell’ambito di Aggreghia-Moli, bando previsto dalla Regione Molise e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Le attività saranno introdotte da Andrea Cinocca, responsabile di progetto, Manuela Virtuoso, coordinatrice del partenariato e responsabile del team working, Michela Bunino, responsabile delle attività, con la partecipazione dei partner e di una rappresentanza dei ragazzi dei sei paesi dell’Alto Molise che hanno aderito all’evento.

«Il progetto – spiegano gli organizzatori – ha l’obiettivo di proporre attività ed esperienze aggregative territoriali che coinvolgano i giovani dai 14 ai 35 anni dei Comuni di Carovilli, in qualità di capofila, Pescolanciano, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi».

“Viviti Tutt’Cos” è un gioco di parole che fonda le sue radici nel territorio interpretando la volontà dei tantissimi giovani coinvolti nell’ideazione e nella realizzazione del percorso sportivo, culturale, musicale, artistico del progetto. L’iniziativa sarà articolata in sei giornate esperienziali, una per ciascun Comune aderente, laboratori foto/video, laboratori con le parole e la ceramica con il coinvolgimento di un vasto partenariato locale.